Escondidinho de macaxeira e pudim de farinha são eleitos os melhores pratos de Festival

O escondidinho de macaxeira da Alcione Silva e o pudim de macaxeira da Elenilda Rocha foram eleitos os melhores pratos à base de mandioca durante a segunda noite do Festival da Farinha, nessa quinta-feira, 29, em Cruzeiro do Sul. O concurso teve 10 participantes e as ganhadoras foram escolhidas a partir do voto de três jurados. Cada uma levou R$ 500.

A ganhadora do melhor prato salgado Alcione Silva, da Colônia Santa Bárbara, na BR-307, destacou a importância do concurso. “Isso é uma valorização muito grande que o produtor rural está tendo hoje com esse concurso que antes não tinha. É uma oportunidades da gente mostrar tudo que é possível fazer com a mandioca“.

O secretário de agricultura, Eutimar Sombra, relatou o apoio que a gestão municipal tem dado para o produtor rural.

“Existe uma gestão que hoje pensa no nosso produtor rural, porque hoje ele pode plantar porque tem uma assistência técnica, tem mecanização agrícola, tem doação de equipamentos, tem transporte da produção. Aqui 150 produtores atuam nessas 4 noites de Festival. Esse lugar virou uma vitrine para eles, e só temos a agradecer”, pontuou ele.

A programação segue nesta sexta-feira, 29, com os concursos de melhor mandioca, mandioca mais pesada, maior beiju e sabor e maior tapioca. Na última noite, sábado, 30, vai ser eleita a melhor farinha.

Melhor prato salgado: Alcione Silva do Nascimento – Colônia Santa Bárbara (BR 307) – Escondidinho de macaxeira

Melhor prato doce: Rocha da Silva – Vila Assis Brasil – Pudim de farinha de tapioca.