Deputado Afonso Fernandes é internado em hospital de SP

O deputado estadual Afonso Fernandes (Solidariedade) foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para consultas e tratamentos de saúde. A informação foi divulgada em uma nota oficial publicada nas redes sociais do parlamentar na noite desta quinta-feira, 29.

De acordo com a equipe de Fernandes, ele está se recuperando bem, mas precisará ficar afastado de suas atividades por alguns dias. “O deputado Afonso Fernandes está se recuperando bem e segue internado no Hospital Sírio-Libanês. Conforme orientação médica, ele ficará afastado por alguns dias”, diz a nota.

O político sofreu um princípio de infarto e recebeu atendimento de emergência em Rio Branco antes de ser transferido para São Paulo. Na nota, a assessoria do deputado agradeceu o apoio e as mensagens de recuperação enviadas por seus apoiadores. “Agradecemos o apoio e a compreensão de todos. Em breve, ele retornará para dar continuidade ao seu trabalho e seguir com as visitas aos municípios, contribuindo para o crescimento do nosso estado”, finaliza o comunicado.