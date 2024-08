Em meio à onda de calor, Acre só terá chuva de 5mm até 4 de setembro

Até o próximo dia 4 de setembro, o prognóstico fornecido ao Governo do Estado pelo satélite NCEP-GFS/USA indica que há previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 5 milímetros no Acre, com indicativo de “anomalia negativa” em todas as regiões do Estado, onde as chuvas poderão estar abaixo do esperado para o período.

Toda a bacia hidrográfica do Rio Acre encontra-se em alerta ou alerta máximo para os baixos volumes de água e o governo intensificou o enfrentamento à estiagem, além do combate às queimadas.

A previsão não é otimista. Uma nova onda de calor, segundo o portal ClimaTempo, deve elevar as temperaturas no Acre em 1 a 2 graus acima da média no período de 1 a 12 de setembro. Esta pode ser a onda de calor mais forte que as duas primeiras que o Brasil sentiu no começo do ano de 2024 (em março/abril e maio), em termo de duração e de temperaturas – os limiares podem extrapolar em muitas cidades, principalmente do interior do país, mas, considerando o padrão de maio, tivemos neste mesmo ano, uma que para os padrões daquele mês, também foi forte e com vários recordes de calor.

o prognóstico de chuvas para o período de agosto até outubro é de precipitações abaixo da média no Acre e na maior parte da Amazônia Legal.