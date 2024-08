Sexta-feira ensolarada tem possibilidade de pancadas de chuvas no Acre

O Acre terá um dia predominantemente ensolarado, com algumas regiões apresentando nuvens parciais e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente no oeste do estado nesta sexta-feira, 30.

Temperaturas:

Rio Branco

Condições: Sol com algumas nuvens

Temperaturas: Mínima de 23°C e máxima de 38°C

Precipitação: 1%

Umidade Relativa do Ar: Entre 33% e 84%

Cruzeiro do Sul

Condições: Parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva à tarde

Temperaturas: Mínima de 20°C e máxima de 38°C

Precipitação: 10%

Umidade Relativa do Ar: Entre 33% e 84%

Tarauacá

Condições: Parcialmente nublado

Temperaturas: Mínima de 20°C e máxima de 36°C

Precipitação: 8%

Umidade Relativa do Ar: Entre 45% e 80%

Sena Madureira

Condições: Sol com algumas nuvens

Temperaturas: Mínima de 23°C e máxima de 38°C

Precipitação: 1%

Umidade Relativa do Ar: Entre 33% e 84%

Brasileia

Condições: Sol com algumas nuvens

Temperaturas: Mínima de 20°C e máxima de 38°C

Precipitação: 4%

Umidade Relativa do Ar: Entre 33% e 84%

Feijó

Condições: Parcialmente nublado

Temperaturas: Mínima de 20°C e máxima de 36°C

Precipitação: 7%

Umidade Relativa do Ar: Entre 45% e 80%

Assis Brasil

Condições: Sol com algumas nuvens

Temperaturas: Mínima de 20°C e máxima de 38°C

Precipitação: 4%

Umidade Relativa do Ar: Entre 33% e 84%