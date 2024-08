Tião Bocalom faz apelo para população evitar queimadas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para pedir aos moradores da capital que evitem as queimadas e denunciem práticas que coloquem a qualidade de vida da população em risco.

No vídeo, Bocalom alertou sobre o aumento no número de queimadas na cidade e em todo o Brasil, pedindo a colaboração da população na limpeza de terrenos baldios e na prevenção de incêndios.”Minha gente, estamos vendo um problema sério de queimadas no Brasil inteiro, é fumaça no Brasil inteiro, pegando fogo em tudo quanto é lugar”, afirmou o prefeito.

Ele destacou a importância de manter terrenos limpos e evitar a prática de queimar lixo, alertando para os riscos à saúde: “O ar fica com muita fumaça e você pode ter uma pneumonia. Você pegando pneumonia, poderá ir a óbito. Então, vamos ajudar. Rio Branco merece um ar mais puro.”, salientou.

Bocalom ressaltou os esforços da Prefeitura de Rio Branco para reduzir as queimadas e melhorar a qualidade do ar na cidade. Ele mencionou ações como a eliminação de queimadas no lixão da Transacreana e a redução significativa dos focos de incêndio nos últimos anos. “Depois que assumimos, não deixamos pegar fogo mais no lixão da Transacreana, que queimava 24 horas, não queima mais. Reduzimos a fumaça dali”, destacou.

O prefeito também mencionou a importância de programas de educação ambiental e a coleta regular de lixo para combater as queimadas. Ele afirmou que a prefeitura, em conjunto com a Secretaria de Cuidados com a Cidade e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), conseguiu reduzir o número de focos de incêndio de mais de 3.500, registrados em gestões anteriores, para menos de 700 no ano passado.

Além disso, Bocalom falou sobre a mecanização agrícola promovida pela prefeitura no Cinturão Verde, onde mais de 1.500 pequenos produtores rurais receberam apoio para evitar o uso de queimadas como método de limpeza de terrenos. “Mecanizamos aproximadamente 1.500 hectares com calcário, adubo e tudo para que as pessoas não tenham que queimar”, explicou.

O prefeito finalizou sua fala com um apelo para que a população tenha consciência e ajude a cuidar da cidade, evitando queimadas que prejudicam a saúde, especialmente de crianças e idosos. “Nos ajude a melhorar a saúde das nossas crianças e dos nossos idosos, nós queremos todos eles vivos”, concluiu Bocalom.

ASSISTA AO VÍDEO: