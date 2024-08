Acre terá auxílio federal para combater queimadas e abastecer áreas isoladas

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 26, que o Acre deverá receber auxílio do governo federal no combate às queimadas e na distribuição de água potável para áreas isoladas do estado.

Cameli explicou que na última semana se reuniu com representantes do governo federal, incluindo o consórcio de governadores da Amazônia, a Casa Civil, o Ministério do Planejamento e outras pastas, para tratar do assunto. “O governo federal está disponibilizando ajuda, tanto no transporte quanto no que for necessário, para combater as queimadas e levar água potável para as comunidades mais distantes, como aldeias indígenas e outras áreas remotas”, afirmou.

O governador também mencionou que o Corpo de Bombeiros do Acre está recebendo treinamento para operar equipamentos que, por meio de helicópteros, poderão combater focos de incêndio em áreas críticas. Ele destacou a mobilização de toda a estrutura do governo do estado, em parceria com os municípios e o governo federal.

Cameli ressaltou que os municípios de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa estão enfrentando maiores dificuldades, especialmente na distribuição de água e alimentos devido ao baixo nível dos rios, o que impede o acesso por vias tradicionais, necessitando do uso de aeronaves para o transporte.

Por fim, o governador alertou que as regiões com maior número de focos de queimadas são Envira, Feijó e Tarauacá. Ele enfatizou a necessidade de ação conjunta: “Não podemos ficar de braços cruzados esperando o pior acontecer. As previsões indicam mais calor, e precisamos combater isso para não trazer mais problemas para a sociedade e a população.”