Familiares e amigos fazem protesto em via onde jovem de 18 anos morreu em acidente no Acre

O acidente ocorreu enquanto Gustavo trafegava no cruzamento da Rua 20 de Março com a Rua 10 de Julho, no Bairro Placas. A manifestação foi feita no mesmo local.

Ao g1, a irmã da vítima do acidente de trânsito, Rosângela Rodrigues Parada, afirmou que o motivo do manifesto é para que haja melhoria na via, já que segundo ela, acidentes são registrados com frequência na região. Ela conta ainda que foram enviados vários ofícios à Prefeitura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), mas não obtiveram retorno.

“Falta de responsabilidade tanto do motorista como por parte também dos órgãos como a prefeitura e estado também. O acidente poderia ter sido evitado, a falta de iluminação pública, é uma via muito escura, é uma via com ruas estreitas, é um cruzamento bem difícil. Tem vários relatos de que o motorista sempre anda em alta velocidade, é uma pessoa que conhece a via, então ele poderia ter evitado esse tipo de situação”, sustenta ela.



O g1 entrou em contato com a prefeitura de Rio Branco e aguarda retorno.



‘Tantos sonhos’