Supremo Tribunal Federal vai julgar na sexta recursos do X contra ordens de Moraes

A mensagem diz que a medida será tomada em razão de decisões judiciais do ministro do Alexandre de Moraes — que, em um despacho, teria ameaçado multar e prender a responsável pelo escritório do X no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, por descumprimento de decisões judiciais.

Dono da plataforma, o empresário sul-africano Elon Musk chegou a atacar Moraes em postagens em abril, e ameaçou reativar outras contas que tinham sido bloqueadas anteriormente – quando a rede ainda se chamava Twitter e não tinha sido comprada pelo magnata. Musk passou a ser investigado no STF.