Sul-Americana: Fortaleza vira sobre Rosario Central e vai enfrentar Corinthians

O Fortaleza levou um susto, nesta quarta-feira (21), mas venceu de virada o Rosario Central por 3 a 1 e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana, para encarar o Corinthians na próxima fase.

Os times brasileiros reeditarão a semifinal da edição do ano passado do torneio, quando o Leão avançou, mas acabou perdendo a final para a LDU.

A partida desta quarta no Castelão teve clima de decisão por parte da torcida do Fortaleza, que lotou as arquibancadas, mas sofreu com o time argentino abrindo o placar, aos 3 minutos do segundo tempo, quando Mallo aproveitou falha da defesa.

Yago Pikachu foi o homem do jogo

A reação do Leão, porém, foi rápida. Cinco minutos depois, Yago Pikachu, grande destaque do jogo, achou bela assistência para Lucero empatar. Àquela altura, a decisão ia para os pênaltis, já que o placar repetia o da ida.

Até que Pikachu voltou a aparecer aos 33 minutos, recebendo em velocidade um belo passe de Tinga e tocando na saída do goleiro Broun.

Aos 48, Lucas Sasha deu números finais ao confronto, aproveitando rebote de Broun após chute de Pikachu e desviando de cabeça para a festa da torcida.