Dino manda recado antes de Mr. Olympia: “Estamos chegando”

O fisiculturista brasileiro Ramon Dino continua focado para competir no Mr. Olympia 2024, que acontecerá de 10 a 13 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o “Dinossauro do Acre” publicou um vídeo de treinamento intenso, com a mensagem de “estamos chegando”.

“Com as pessoas certas ao seu lado, seus sonhos começam a se tornar realidade. Que Deus Abençoe nossa trajetória. Mr. Olympia 2024, estamos chegado!”, escreveu.

Vice no ano passado

Em 2023, Ramon Dino foi 2º colocado na categoria Classic Physique, atrás apenas do canadense Chris Bumstead, o “C Bum”. O Mr. Olympia é o principal torneio de fisiculturismo do mundo.