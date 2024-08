Justiça Eleitoral nega pedido para barrar candidatura de Pablo Marçal em São Paulo

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) negou um dos pedidos de impugnação da candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal, do PRTB, à prefeitura da capital paulista.

A representação havia sido apresentada pelo PSB, partido da deputada federal Tabata Amaral, adversária de Marçal na corrida eleitoral paulistana.

“A concessão de liminar pleiteada com a suspensão do registro de candidatura poderá gerar a ausência da urna eletrônica, o que poderá acarretar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, anotou o juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em decisão publicada nesta quarta-feira (21).

De acordo com a representação apresentada pela legenda, a escolha de Marçal teria violado o estatuto do PRTB, segundo o qual os candidatos do partido têm de estar filiados pelo menos 6 meses antes da data da convenção.

Segundo os advogados do PSB, Pablo Marçal se filiou à sigla no dia 5 de abril. A convenção municipal do partido em São Paulo, que oficializou a candidatura do empresário, ocorreu no dia 4 de agosto, apenas 4 meses depois de seu ingresso na legenda.

Marçal é alvo, ainda, de outro pedido de liminar para a suspensão de sua candidatura, pela suposta prática de abuso de poder econômico ao contratar terceiros com o objetivo de impulsionar suas publicações nas redes sociais. O pedido também foi apresentado pelo PSB de Tabata, mas a Justiça Eleitoral ainda não decidiu a respeito.

Marçal cresce em pesquisa e ameaça Nunes

De acordo com a mais recente pesquisa Atlas/Intel, divulgada nesta quarta-feira (21), o candidato do PSOL à prefeitura da capital paulista, o deputado federal Guilherme Boulos, segue na liderança das intenções de voto, mas em trajetória de queda nos últimos levantamentos.

Segundo a pesquisa, Boulos aparece com 28,5%, perdendo 4,5 pontos percentuais em relação ao último levantamento, em 8 de agosto (quando tinha 33%).

Em segundo lugar, aparece o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, com 21,8%. O emedebista também recuou, na comparação com a pesquisa anterior, quando marcava 25%.

A grande novidade da pesquisa divulgada nesta quarta é justamente o crescimento de Pablo Marçal, que subiu de 11% para 16,3% (uma alta de 5,3 pontos percentuais), se isolando no terceiro lugar. Esta foi a primeira pesquisa feita após os debates iniciais entre os candidatos nesta campanha eleitoral.

Tabata Amaral aparece em seguida, com 12% (tinha 11% na última pesquisa). O jornalista José Luiz Datena (PSDB), oscilou de 9% para 9,5%. A economista Marina Helena (Novo) aparece com 4,3%.