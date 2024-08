Semana do Patrimônio Cultural no Acre promove educação e preservação histórica

A Semana do Patrimônio Cultural no Acre, realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), mobilizou a comunidade local com uma programação rica em atividades voltadas para a educação e preservação do patrimônio histórico. O evento, que faz parte de uma iniciativa nacional, buscou promover a difusão e a proteção do patrimônio cultural em todo o Brasil.

Em Rio Branco, a abertura da semana foi marcada por uma solenidade com diversas apresentações culturais. O Grupo Candeias realizou uma roda de capoeira, enquanto o Trio da Fundação Elias Mansour (FEM) apresentou um repertório de música de choro. O evento também contou com palestras relevantes, abordando temas como os desafios da preservação do patrimônio cultural, ministrada pelo professor João Pacheco, da Universidade Federal do Acre (UFAC), e os geoglifos como Patrimônio da Humanidade, tema explorado por Arlan Hudson, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

O superintendente do IPHAN no Acre, Stênio Melo, destacou a relevância do evento para o fortalecimento do setor turístico no estado e agradeceu ao sistema Fecomércio-AC por seu apoio contínuo às atividades ligadas ao turismo. “O evento é para que possamos estar levando para a população a importância da preservação das nossas origens, se você preserva o patrimônio, você está resgatando a sua identidade”, afirmou.

O coordenador de turismo da Fecomércio-AC, João Bosco Nunes, foi um dos convidados a participar do evento. “Quero aqui parabenizar o IPHAN, juntamente com a Fundação Elias Mansour, junto com o IBRAN, que tem os seus representantes aqui. Foi uma semana incrível, e esse evento foi fundamental para o nosso turismo, é como falei, a história, a cultura e a sustentabilidade, formam o tripé do turismo através dos seus pontos e atrativos turísticos”, disse.

A representante do Ministério da Cultura no estado, Camila Costa, também ressaltou a importância da Semana do Patrimônio Cultural. “O IPHAN é uma das instituições vinculadas ao Ministério da Cultura no Acre, e a gente sabe da importância que foi essa semana para o turismo e etnoturismo, e nós como Ministério investimos na nossa cultura, trabalhando arduamente desde o início da gestão, e estamos muito felizes de poder trazer esse novo fomento ao setor cultural”, afirmou.

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kinpara, sublinhou a representatividade cultural do evento e o papel crucial da Fecomércio-AC e de outras instituições parceiras no fomento à economia local por meio da cultura e do turismo. “A Fecomércio, bem como as outras entidades que participam, têm de fundamental importância para o fomento da nossa cultura e turismo, porque somente juntos a gente pode realmente fomentar a nossa economia, através da cultura e do turismo”.