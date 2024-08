Dólar opera em leve baixa com expectativa por dados dos Estados Unidos e ata do Fed

O dólar à vista opera com leve baixa ante real nesta quarta-feira (21), enquanto investidores se posicionam antes da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed) e da revisão de dados do mercado de trabalho dos últimos 12 meses até março nos EUA.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h22, o dólar comercial operava em queda de 0,12%, a R$ 5,477 na compra e a R$ 5,478 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) recuava 0,05%, a 5.483,5 pontos.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 1,34%, cotado a R$ 5,486.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,477

• Venda: R$ 5,478

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,513

• Venda: R$ 5,693