Marcus Alexandre vai de van com militância cumprir agenda nos bairros: “momento especial”

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), optou por acompanhar sua militância em uma van para agenda de campanha na parte alta da cidade, do Vitória para o Eldorado nesta quarta-feira, 21.

Os militantes estavam animados e cantando o jingle de campanha do emedebista, “O 15 vai dar um Baile”. Os apoiadores saíram do bairro Vitória em direção ao Eldorado. Visivelmente animado, Marcus Alexandre destacou a importância do contato com sua equipe e expressou seu orgulho pelo time.

“Esse deslocamento eu faço junto com o nosso time. Tenho um orgulho danado deles. Fomos na van, cantando, falando daquilo que temos no coração: esperança, trabalho, e a felicidade pelo acolhimento nos bairros. É um momento especial, pois senti a energia que a nossa militância tem nessa caminhada que está apenas começando”, declarou.

VEJA VÍDEO: