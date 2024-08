Filho que tentou matar o pai tem prisão preventiva no Acre

Kessidy Jhonny Barros do Nascimento, de 26 anos, que esfaqueou o próprio pai, o empresário José do Monte Nascimento, de 63 anos, mais conhecido como “Zé Maria”, na manhã de segunda-feira, 19, em frente à Peixaria do Zé Maria, localizada na Estrada Jarbas Passarinho, ao lado da Escola Glória Perez, no bairro Placas, em Rio Branco, teve sua prisão preventiva decretada pela justiça durante audiência de custódia na Vara de Plantão do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

De acordo com a reportagem da TV 5, o promotor de justiça Rodrigo Curti emitiu parecer favorável à prisão preventiva do acusado. Jhonny foi detido por policiais militares na manhã de segunda-feira, logo após tentar matar seu pai com uma facada.

O comerciante continua internado no pronto-socorro da capital. A previsão é que o inquérito do caso seja finalizado pela Polícia Civil em dez dias.