Nível do Rio Acre baixa ainda mais e fica a 12 centímetros da menor cota da história

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. Conforme medição divulgada pela Defesa Civil da capital, na manhã desta quarta-feira, 21, o nível do rio é de 1,37m.

A cota é extremamente preocupante, já que indica que o manancial está a apenas 12 centímetros da menor cota já registrada na história. Em outubro do ano de 2022, o nível do rio Acre chegou a 1,25m.

Nas últimas semanas, o governo do estado e prefeitura de Rio Branco decretaram situação de emergência para tentar enfrentar com melhores condições os agravos provocados pela seca extrema no estado.

Vale lembrar que o mês de agosto não é considerado o auge do verão amazônico na região. A previsão é que a situação se torne ainda mais complicada nos meses de setembro e outubro.