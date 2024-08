Sem comitivas, Cavalgada abre Expoacre com quadriciclos e cavalos em Rio Branco

Milhares de cowboys e cowgirls participaram da abertura da Expoacre 2024, a maior feira agropecuária do Acre, que começou oficialmente neste sábado, 31, com a tradicional Cavalgada. O evento, que deu início à feira, contou com a presença de empresários e autoridades.

O desfile começou por volta das 9h45 no Segundo Distrito de Rio Branco, mas a concentração teve início logo cedo, às 7h. O percurso de mais de 5 quilômetros seguiu pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposições Wildy Viana, na Rodovia AC-40.

Sem veículos e comitivas oficiais, a Cavalgada reuniu 250 cavalos, 216 quadriciclos e 7 Jeeps. O desfile foi liderado por cavaleiros e amazonas montados em seus cavalos.

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), participou da abertura montado a cavalo acompanhado do filho em outro cavalo, Guilherme Cameli. Na ocasião, ele expressou otimismo em relação à feira agropecuária. “Essa é a abertura da Expoacre e que Deus nos abençoe. Esperamos que seja uma feira de negócios e muita geração de emprego e renda para a população”, declarou.

O secretário de Turismo, Marcelo Messias, destacou que o número de inscrições superou o do ano passado. “O número de inscrições bateu o do ano passado, então a procura foi maior. As pessoas estão voltando a se interessar por esse evento tão tradicional na nossa cidade, e estamos muito contentes. A minha equipe está muito feliz com isso. Espero que as pessoas venham para se divertir, porque é uma festa que o governo oferece para a população. Tratem bem os animais, pois isso para nós é primordial”, ressaltou.

O governo disponibilizou um trio elétrico com bandas ao vivo e carros de som ao longo do percurso. Entre as atrações musicais estavam Gil Cantor, Markinhos Araújo, Eduardo Casseb, DJ El Mascarado, Trio Furacão, Jadson Santos, Brunna Robert, DJ Todynho e DJ Black.

À noite, o governo garantiu a presença de 200 agentes para garantir a segurança da população no entorno e dentro do parque. Esses profissionais são das Polícias Militar, Civil, Penal, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), do Departamento de Trânsito do Acre (Detran) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Confira o efetivo disponibilizado:

– Polícia Militar do Acre (PM-AC): 150 militares;

– Polícia Penal: 8 policiais;

– Polícia Civil: 15 policiais;

– Corpo de Bombeiros: 11 bombeiros;

– Detran: 15 agentes;

– RBTrans: 15 agentes;

– Samu: 14 profissionais;

– Sejusp: 8 policiais.