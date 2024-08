Com hasteamento de bandeira, Gladson Cameli e autoridades realizam abertura da Expoacre

A solenidade de hasteamento da bandeira e execução do hino nacional no Parque de Exposições Wildy Viana marcou na manhã deste sábado, 31, a abertura oficial da 49ª edição da Expoacre 2024, a quarta na gestão do governador Gladson Cameli (PP). O evento reuniu autoridades estaduais e diversos populares.

A cerimônia foi iniciada com bênçãos do padre Manoel Costa e do pastor evangélico Fábio Marques, que desejaram uma festa agropecuária abençoada e próspera. “Que a tua paz e presença acompanhem cada um dos seus filhos”, destacou o padre Costa ao recitar a oração do Pai Nosso.

O governador Gladson Cameli, que chegou de motocicleta ao lado de seu filho, destacou o impacto econômico da feira, que deve atrair um grande público para entretenimento e negócios. Segundo ele, o evento deve movimentar mais de R$ 325 milhões em transações. “Eu sou otimista. Este é um trabalho de equipe, onde o governo, a iniciativa privada, o Senac e todo o sistema S, junto com a ACISA, têm nos ajudado. Isso é mais que uma festa; faz parte do calendário anual do Estado do Acre. Precisamos aproveitar essa oportunidade, reduzir as desigualdades, aquecer a economia e gerar emprego e renda”, afirmou Cameli.

A equipe de governo informou que mais de 800 expositores, desde ambulantes até empresários de diversos setores como alimentação, concessionárias, bancos e universidades, vão apresentar seus produtos no Parque Wildy Viana.

O secretário de Turismo do Estado, Marcelo Messias, expressou um sentimento positivo quanto ao evento, mas afirmou que o dever só será cumprido ao final da feira. “Ainda não estou com o sentimento de dever cumprido porque o evento ainda não foi realizado, mas estou muito contente com o que estou vendo. Vamos ter a abertura aqui no parque e depois seguiremos para a Gameleira, onde acontecerá a nossa tradicional cavalgada”, comentou Messias.

A vice-governadora Mailza Assis (PP) também participou da solenidade e destacou a importância da Expoacre, uma das festas mais aguardadas do ano, que conta com expositores locais, nacionais e internacionais. “Este é um evento que reúne nossos maiores investidores e oferece lazer para toda a família. Temos uma vitrine que promete muito mais do que no ano passado, com expectativa de boas arrecadações, negócios de qualidade e exposição da nossa cultura e serviços locais”, ressaltou Assis.