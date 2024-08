O candidato a prefeito de Rio Branco, Emerson Jarude (Novo), terá um sábado (31) movimentado com uma série de compromissos importantes.

A agenda começa às 9h com a tradicional cavalgada, o evento que marca abertura da Expoacre 2024.

Às 15h, Jarude fará visitas a apoiadores. O dia encerra com uma reunião às 18h, que contará com a presença de apoiadores e do candidato Tanaca.