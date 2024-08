Segurança Pública do Acre lança Operação Shamar, de combate à violência contra a mulher

No mês em que se comemoram os 18 anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340) e é desenvolvida a campanha Agosto Lilás, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) deu início, em todos os municípios do estado, nesta quinta-feira, 1º, em Cruzeiro do Sul, à Operação Shamar, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que visa combater a violência contra a mulher.

A Operação Shamar, cujo nome tem origem hebraica e se refere ao ato de guardar, vigiar ou proteger, tem como objetivo reforçar, durante todo o mês de agosto, as ações integradas e harmônicas das forças de segurança do Estado. As medidas incluem a promoção da conscientização e o combate a todo tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, incentivando denúncias por meio de atividades educativas, preventivas e repressivas.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca a operação como mais um resultado de uma luta individual que se tornou coletiva, na defesa dos direitos da mulher. “A Shamar é uma operação anual, com ações pontuais do Estado no combate à violência contra a mulher. É resultado de uma luta que garante uma alteração no Código Penal, para proteger as mulheres da violência física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. Nós, da Segurança Pública, vamos concentrar esforços no combate a esse tipo de violência”, afirmou.

O coordenador da operação no Acre, delegado Marcos Frank Costa, ressalta que a campanha é uma grande ferramenta de atuação no combate à violência contra a mulher. “Vamos intensificar nossas ações e potencializar o objetivo principal, que é o combate à violência contra a mulher no Acre. Nossa prioridade é a redução dos índices, para garantir mais segurança às mulheres”, disse.

As ações serão desempenhadas de forma conjunta pelos órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), compreendendo as polícias Civil e Militar, por meio da Patrulha Maria da Penha, no período de 7 a 29 de agosto, nos 22 municípios do Acre.

Canais de denúncia: como acionar

Em caso de suspeita ou violação dos direitos da mulher, ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres e presta escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. Você pode também procurar uma delegacia de polícia especializada ou ligar para o 190. Caso não queira se identificar, ligue para o disque denúncia 181. Todas as ligações são gratuitas e funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. As denúncias podem ser feitas tanto pelas vítimas como por testemunhas da violência.

Encerramento da Operação Virtude

No evento, a Sejusp também apresentou os resultados da Operação Virtude, voltada ao combate à violência contra a pessoa idosa.

Durante a operação, foram feitas 4 prisões, 10 vítimas foram atendidas, 30 procedimentos policiais foram realizados, 28 boletins de ocorrência foram registrados e 11 denúncias foram apuradas.