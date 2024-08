Paris 2024: Jucielen Romeu bate rival dos Estados Unidos no boxe e avança às quartas

A brasileira Jucielen Romeu fez bonito nesta sexta-feira (02) e está a uma luta de garantir uma medalha em Paris. Ela bateu a americana Alyssa Mendoza e avançou para as quartas no boxe.

O duelo entre as duas era válido na categoria peso pena, até 57kg. A vitória da brasileira veio no terceiro e último round por 4 a 1, com apenas um juiz dando a vitória para a Mendoza.

O próximo confronto de Jucielen Romeu está marcado para domingo (04), às 6h16, contra Yildiz Kahraman. A turca levou a melhor sobre Khouloud Hlimi, da Tunísia, nas oitavas.