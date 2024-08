Raquel dos Teclados, Fenômeno da Internet, comanda a Expoacre Juruá desta sexta em Cruzeiro do Sul

A Expoacre Juruá, realizada nesta sexta-feira, 2, em Cruzeiro do Sul, vai ter forró com Raquel dos Teclados e mais uma noite de provas na arena de rodeio. Os 27 peões devem entrar na arena a partir das 20h. Ontem (1) 25 peões se apresentaram. No próximo sábado,3, haverá a semifinal com 15 montarias e a final com 5 montarias.

O show nacional de Raquel dos Teclados está marcado para começar às 23h e segue até 1h. Em seguida, subirão ao palco principal Bruno Barros e Theo Lins e banda. A programação da Expoacre Juruá, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, será encerrada às 3h.