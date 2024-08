Nível do Rio Acre já é o menor dos últimos 6 anos no mês de agosto

O nível do Rio Acre atingiu 1,47 metro nesta sexta-feira, 2 de agosto, na capital acreana. Esta é a menor cota registrada nos últimos seis anos para esta data, ficando apenas a 22 centímetros acima da menor marca histórica, que foi de 1,25 metro em setembro de 2022. As informações são do coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel José Gláucio Marques de Souza.

Segundo o coordenador, essa marca é também a segunda menor dos últimos 10 anos para o período de 2 de agosto, ficando atrás apenas de 2016, quando o nível do rio atingiu 1,43 metro. Em 2 de agosto do ano passado, o manancial registrou 1,80 metro, ou seja, 33 centímetros acima da cota atual.

Ao ac24horas, o coordenador da Defesa Civil do Estado do Acre, coronel Carlos Batista, afirmou que a tendência é de que a situação piore. “A previsão é de chuvas abaixo da média para o mês de agosto e baixa umidade do ar,” explicou.

Veja as marcas dos últimos 10 anos para 2 de agosto:

– 2024: 1,47 metros

– 2023: 1,80 metros

– 2022: 1,71 metros

– 2021: 1,74 metros

– 2020: 2,10 metros

– 2019: 2,03 metros

– 2018: 1,94 metros

– 2017: 1,79 metros

– 2016: 1,43 metros

– 2015: 2,82 metros