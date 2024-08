Saiba a opinião de Marcus, Tião Bocalom, Jarude e Jenilson sobre a pesquisa Delta/ac24horas

Os candidatos à prefeitura de Rio Branco comentaram a pesquisa do Instituto Delta, divulgada nesta sexta-feira, 16, contratada pelo portal ac24horas, exclusivamente para medir a opinião dos eleitores sobre as eleições de 2024 na capital acreana.

De acordo com o levantamento estimulado, o candidato do MDB, Marcus Alexandre, lidera com 42,36% das intenções de voto. Tião Bocalom, atual prefeito e candidato à reeleição pelo PL, aparece em segundo lugar com 34,04%. Os candidatos Jenilson Leite (PSB) e Emerson Jarude (Novo) estão praticamente empatados, com 3,98% e 3,84%, respectivamente. Brancos e nulos somam 6,09%, enquanto 9,69% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

VEJA AQUI: Delta/ac24horas: Marcus tem 42% e Bocalom 34%; Jenilson e Jarude surgem com 3% cada

A assessoria de Tião Bocalom declarou que o prefeito acredita que a “pesquisa que vale é a abertura das urnas”. Segundo a assessoria, Bocalom já foi prejudicado por pesquisas anteriores: “Em 2010 e 2012, diziam que ele perderia, mas as diferenças foram pequenas contra Tião Viana e o próprio Marcus Alexandre.”

Marcus Alexandre (MDB) disse ao ac24horas que recebeu o resultado da pesquisa com humildade e alegria, afirmando que ela reflete o sentimento de mudança e trabalho na cidade: “Recebo com carinho e felicidade, temos gratidão.”

O candidato Emerson Jarude (Novo) também opinou sobre a pesquisa, mas de forma crítica, afirmando: “Pesquisa é boa pra quem paga e manda fazer. Nota 30”, avaliou.

O candidato pelo PSB, Jenilson Leite, afirmou que a melhor pesquisa é o diálogo com a população. “A melhor pesquisa é a conversa com a população. No entanto, pesquisa no início de campanha, quem está na frente tende a cair, isso aconteceu na eleição passada para prefeito de Rio Branco, e tem muita confusão e jogo de interesse envolvido em algumas pesquisas. Mas vamos pra frente, que quem decide e manda é o povo”, afirmou.