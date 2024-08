Homem sofre tentativa de homicídio a tiros em via pública e escapa da morte no Segundo Distrito de Rio Branco

Valdeir Andrade de Jesus, de 27 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, a tiros, na tarde desta sexta-feira, 16, enquanto caminhava pela Rua Barra do Sol, localizada no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Valdeir foi abordado por dois indivíduos, supostamente membros de uma facção criminosa. Um dos bandidos estava armado e atirou contra a cabeça de Valdeir. Tentando se proteger, a vítima colocou o braço diante da arma, mas o tiro transfixou seu punho, atingiu o ombro e saiu próximo ao peito, perfurou o queixo e ficou alojado em seu rosto. Após o ataque, os criminosos fugiram.

Mesmo ferido, Valdeir conseguiu correr cerca de 1 km, buscando auxílio de familiares próximos a um mercado na Rua Baguari.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica prestou os primeiros socorros e transportou Valdeir ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado estável.

A Polícia Militar compareceu ao local, coletou informações sobre os suspeitos e realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar os responsáveis pelo crime.

O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigação mais aprofundada.