Na Sobral, populares elogiam trabalho do Asfalta Rio Branco: “saímos do esquecimento”

Moradores de bairros da regional da Sobral, em Rio Branco, se aproximam para acompanhar o ato oficial de lançamento da campanha à reeleição do prefeito Tião Bocalom, e contam do sucesso do Programa Asfalta Rio Branco na região.

Uildiney Nascimento, vendedor de iogurtes há 8 anos e morador do bairro Boa Vista, fala que roda dezenas de quilômetros por dia em sua bicicleta e nota que ruas esquecidas há décadas, enfim foram lembradas pela Prefeitura Municipal. “Tem melhorado muito, porque ruas aí que tinha 15, 20 anos, que nunca foi mexida, agora estão arrumando. A minha rua lá, por exemplo, foi entijolada há 30 anos, está um caos, mas até o mês que vem deve ser consertada porque eu já sei que está no projeto. O que eu vejo é um sucesso, o que era ignorado, agora está saiu do esquecimento e está sendo trabalhado”, disse.

Thiago Nascimento, morador da rua Mauá, no bairro João Eduardo II, afirmou que além da quantidade de ruas reparadas, é testemunha da qualidade do serviço. “O trabalho é de excelência, o que tem chegado na Baixada da Sobral é asfalto de ótima qualidade. Nosso prefeito Bocalom está fazendo, ainda vai fazer muito mais. Ainda esse ano e o próximo ano, se Deus quiser, quando ele ganhar essa eleição”, falou.