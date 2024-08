‘Rolezinho’ de motoqueiros passa a ser investigado em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar possíveis crimes de trânsito e violações à segurança pública causadas por um grupo de motoqueiros conhecido como “Acre Grau”, que realiza “rolezinhos” na capital.

De acordo com a promotoria, a investigação foi iniciada após uma manifestação apresentada por um denunciante, que solicitou sigilo de seus dados pessoais. Os documentos anexados à denúncia indicam uma possível violação de direitos difusos relacionados à segurança pública, devido às atividades do grupo “Acre Grau”, que se reúne para praticar manobras perigosas, colocando em risco a integridade física das pessoas no trânsito.

O promotor Rodrigo Curti destacou a importância de apurar e proteger o direito difuso em questão, visando garantir a ordem e a segurança. Ele determinou a instauração de uma Notícia de Fato para a verificação preliminar das irregularidades apontadas.

O MP também solicitou a entrega de arquivos de mídia relacionados ao caso e designou uma reunião, com a maior brevidade possível, com a Comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar da capital para tratar dos fatos noticiados e tomar as medidas necessárias.