Aleac realiza sessão em homenagem aos servidores da Rádio Difusora

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) promoveu nesta quinta-feira, 22, sessão solene de homenagem aos servidores da Rádio Difusora Acreana (RDA), a popular Voz das Selvas, que no próximo domingo, 25, completa 80 anos de fundação. A cerimônia é fruto de um requerimento de autoria do deputado Eduardo Ribeiro (PSD) para celebrar os grandes nomes do rádio acreano e os servidores técnico-administrativos que conduzem com excelência o sistema público de comunicação, em especial aos do rádio.

Foi uma celebração memorável e transmitida ao vivo para todo interior do Acre, por meio do sistema público de rádio. A sessão especial começou com a apresentação de um vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação da Aleac, com depoimentos de ouvintes e profissionais e abordando a importância da emissora para a população, sobretudo a do interior do estado, nos locais mais distantes do Acre.

“É com muita honra que recebemos os profissionais da nossa Rádio Difusora Acreana, a nossa querida Voz da Selvas. A história e o trabalho desses homens e mulheres precisam ser relembrados, a cada novo ano, como exemplo de compromisso com a nossa gente”, ressaltou Eduardo Ribeiro para uma plateia de radialistas, produtores e secretários de estado.

Para o parlamentar, “a história e o trabalho desses homens e mulheres precisam ser relembrados, a cada novo ano, como exemplo de compromisso com a nossa gente. Principalmente, com aquelas pessoas nos mais longínquos rincões da Amazônia”.

Conforme o diretor da RDA, jornalista Raimundo Fernandes, a valorização dos servidores da emissora pelo Poder Legislativo só enobrece os seus profissionais. “Gratidão é a palavra nos nossos corações e tenho certeza que seu grandioso pai, o ex-deputado Valmir Ribeiro, por exemplo, também ouviu a Difusora lá na fronteira. E hoje, estamos tendo a grata satisfação de sermos homenageados por vossa excelência”, disse o jornalista, em tom cordial.

Em um dos momentos de muita emoção, a radialista Nilda Dantas foi aplaudida de pé pelos presentes, por ter se tornado a Rainha do Rádio Brasileiro, título conferido por uma instituição renomada no setor, no sudeste do país.

Ao final, diversos trabalhadores pioneiros da RDA também foram homenageados pela Aleac com certificados de reconhecimento pelos seus relevantes trabalhos.

A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, representou o governador Gladson Cameli na cerimônia, da qual também participaram o secretário de Governo, Luiz Calixto e Celso Araújo Rodrigues, da Defensoria Pública do Estado do Acre, entre outras autoridades.

VEJA A GALERIA DE FOTOS: