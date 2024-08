Falha no Sistema Interligado Nacional deixa todo o Acre sem energia elétrica

Na tarde desta quinta-feira, 22, o estado do Acre ficou sem energia elétrica após uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN). A informação foi confirmada pela Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia no estado.

Em nota oficial, a Energisa comunicou que o apagão foi causado por um “evento externo” no SIN, sistema que conecta as redes elétricas em todo o Brasil, garantindo a distribuição de energia entre as diversas regiões do país. De acordo com a distribuidora, o problema afetou o fornecimento de energia em todo o estado do Acre, deixando residências, comércios e serviços públicos sem eletricidade.

Ainda não há previsão de quando o fornecimento será restabelecido. A Energisa informou que a energia será retomada gradualmente, à medida que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) liberar o restabelecimento. “Estamos acompanhando a situação e trabalhando em conjunto com o ONS para normalizar o serviço o mais rápido possível”, declarou a empresa em nota.

A falha no SIN evidencia a vulnerabilidade do sistema elétrico em casos de eventos imprevistos, causando impactos significativos para a população e a economia local. A Energisa prometeu manter a população informada sobre o andamento dos trabalhos para restabelecimento completo da energia no estado.

Os consumidores devem ficar atentos aos canais oficiais da distribuidora para novas atualizações.