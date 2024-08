Suspeito de ser um dos chefes do Comando Vermelho é preso na Paraíba

Um homem suspeito de ser um dos líderes do Comando Vermelho foi preso na noite da última quarta-feira (21) em Bayeux (PB), região metropolitana de João Pessoa.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, conhecido como Tande, é uma das lideranças locais da facção criminosa em Bayeux e é investigado por homicídio e tráfico de drogas. A corporação diz que ele seria responsável por expulsar moradores da região.

De acordo com as investigações, Tande é natural de Bayeux e teria viajado ao Rio de Janeiro para receber ordens do Comando Vermelho, além de aprender e repassar os conhecimentos sobre armas de fogo para os criminosos da facção que atuam na Paraíba.

Descrito como “Indivíduo de alto grau de periculosidade” pela polícia, o suspeito foi identificado por meio de um vídeo em que segurava fuzis no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu no bairro Mutirão, em Bayeux, em um imóvel onde Tande se escondia.