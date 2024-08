Rodrygo questiona trio Mbappé, Vini Jr. e Bellingham no Real, mas apaga publicação

Atacante do Real Madrid, Rodrygo surpreendeu ao fazer postagem em que critica o trio Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Em seu canal no WhatsApp, o jogador fez publicação em que pede para ser valorizado como uma das principais estrelas do Real Madrid. Para ele, precisarão colocar a letra “R” na sigla que nomeia o trio.

“Fala, pessoal. O resultado de ontem não foi o desejado. Na La Liga, qualquer ponto faz a diferença no fim. Tô feliz pelo gol e o crescimento do time. Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrigo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time (sic)”, publicou Rodrygo.

“Cada um tem sua importância nos jogos e vai mostrar seu valor nas diversas competições que vamos disputar. A semana cheia vai ser de muito trabalho até a próxima partida, no Bernabéu (sic)”, finalizou. Pouco depois, a postagem ganhou repercussão nas redes sociais e foi excluída.

Rodrygo foi destaque na partida desse fim de semana. Na estreia do trio Bellingham, Vini Jr. e Mbappé na La Liga, o atacante revelado pelo Santos foi o único a balançar as redes. No fim, o time merengue empatou em 1 a 1 com o Mallorca, no Campo de fútbol de Son Moix, em Palma de Maiorca.