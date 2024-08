Colisão entre caminhonete e moto na BR-364 deixa três feridos, incluindo criança de dois anos

Na noite desta segunda-feira (19), um acidente foi registrado na BR-364, no km 53, na região de Vila Campinas, envolvendo uma caminhonete Chevrolet Montana e uma motocicleta Honda Titan 150. A colisão deixou três pessoas feridas, entre elas uma criança de apenas dois anos.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando a motocicleta, que trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho, foi atingida na traseira pela caminhonete, que seguia na mesma direção. Testemunhas no local relataram que a motocicleta não estava devidamente sinalizada, o que pode ter contribuído para a colisão.

Entre os feridos estão Valdiza Silva Carneiro, de 24 anos, que estava na garupa da motocicleta, e a criança, que também estava na moto. Ambas foram arremessadas ao solo com o impacto da batida. Um casal que passava pela rodovia no momento do acidente prestou socorro imediato à criança, até a chegada das equipes de emergência.

Uma viatura do suporte básico de Vila Campinas foi acionada para atender as vítimas, que foram inicialmente encaminhadas para a Unidade Mista Ana Nery, em Vila Campinas. Devido à gravidade dos ferimentos, Valdiza e a criança foram transferidas para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Valdiza foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura na perna esquerda, escoriações pelo corpo e uma luxação lombar, mas seu estado de saúde é considerado estável. A criança foi encaminhada ao setor de emergência pediátrica com hematomas na cabeça e escoriações pelo corpo, também em estado de saúde estável.

O condutor da motocicleta, cuja identidade não foi revelada, permanece em observação na Unidade Mista Ana Nery de Vila Campinas.

O motorista da caminhonete, que permaneceu no local do acidente, cooperou com as autoridades durante todo o atendimento.

A Polícia Militar de Vila Campinas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e conduziram os procedimentos necessários para investigar as causas do acidente.