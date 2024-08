Gangorra do tempo: onda de calor será superada por frente fria nos próximos dias

Uma “gangorra” para mudanças climáticas extremas é o que reflete o mês de agosto em grande parte do Brasil.

Após uma forte onda de frio que bateu recordes de temperaturas negativas no começo do mês, uma onda de calor que fez os termômetros bateram mais de 40ºC em algumas partes do país nesta segunda-feira (19), o tempo novamente mudará nos próximos dias.

É o que afirma o Climatempo. Nesta quinta-feira (22), uma nova frente fria, dessa vez com característica continental associada a um ciclone extratropical no mar, deverá avançar sobre o Centro-Sul do Brasil, trazendo chuva e derrubando as temperaturas.

“A massa de ar polar que acompanha essa frente fria não será tão intensa quanto a do início de agosto, mas será suficiente para provocar uma queda significativa nas temperaturas, especialmente nas áreas mais ao sul”, informa a agência de meteorologia.

De acordo com o mapa do Climatempo, as áreas destacadas em azul alertam para temperaturas entre 3ºC e 5ºC abaixo da média, de sexta (23) até terça-feira (27) da semana que vem.

Já nas regiões em roxo, que incluem partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas poderão variar entre 5°C e 7°C abaixo do normal para agosto.

“Essa gangorra térmica é um fenômeno comum nesta época do ano, mas sua intensidade em 2024 tem sido particularmente notável”, afirma a agência. “O Brasil vive um agosto de extremos, e os próximos dias prometem continuar essa tendência, com uma nova queda nas temperaturas que trará alívio para aqueles que sentiram o calor intenso, mas também exigirá atenção às mudanças bruscas de clima.”