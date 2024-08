Conselheira de Farmácia no Acre alerta para aumento de casos de Aids na Bolívia

A farmacêutica Isabela Sobrinho, que é Conselheira Federal de Farmácia no Acre, fez um alerta importante nas redes sociais nessa segunda-feira, 19.

A profissional salientou que pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciaram a descoberta de uma nova variantes do vírus da AIDS no Brasil.

Isabela lembrou também que nos últimos dias, a imprensa do Departamento de Pando, na Bolívia, que tem Cobija como capital, tem divulgado um surto de AIDS na região. Vale lembrar que a cidade boliviana faz fronteira com Brasileia e Epitaciolândia, na região do Alto Acre.

“O alerta vem sendo feito pelo secretário de Epidemiologia da Secretaria de Saúde de Pando, Cristhian Soruco. Ele manifestou preocupação com o recente aumento de casos de HIV entre jovens na região. A preocupação das autoridades sanitárias brasileiras e bolivianas como o que ocorre na região é porque as relações sociais e econômicas das três cidades da fronteira são intensas”, afirma.

A Conselheira Federal de Farmácia falou ao ac24horas sobre o relaxamento em relação aos cuidados, principalmente entre os jovens, e também faz um alerta sobre outras doenças sexualmente transmissíveis.

“Realmente, muito preocupante é o número de AIDS como sífilis tem aumentado bastante esse relaxamento, até porque existem esses medicamentos que são utilizados pré-exposição e pós-exposição e isso está se tornando banal então as pessoas. É preciso se prevenir mais, além do HIV, você pode pegar outras doenças sexualmente transmissíveis. Então isso tudo está preocupando, porque o número está crescendo cada vez mais e as pessoas com menos conscientização. Como profissional de saúde eu vejo com bastante preocupação a falta de conscientização das pessoas e a banalização de uso de medicamentos que previnem, mas eles previnem situações pontuais e não corriqueiras”, alerta Isabela Sobrinho.