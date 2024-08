Criminosos voltam a matar gado para roubar carne em Mâncio Lima

O Abigeato, crime de furto de gado, voltou a se repetir na madrugada dessa segunda-feira, 19, em Mâncio Lima. O caso aconteceu em uma propriedade particular no Ramal do Polo. Os ladrões mataram um garrote, levaram a carne mais valiosa, deixando restos do animal no local.

Moradores e criadores de gado do ramal estão apreensivos e pedem mais segurança e patrulhamento na área, especialmente durante à noite. A Polícia Civil investigará o caso.

O caso é recorrente em Mâncio Lima. Em um dos casos, em 2022, um animal foi roubado, morto e partes do animal eram levadas dentro de um carro de passeio, que atolou na Comunidade Maloca. Dois homens foram presos.