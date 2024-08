Quatorze peões se classificaram para a semifinal do rodeio de Cruzeiro do Sul

Na noite desta sexta-feira, 2, na arena de rodeio de Cruzeiro do Sul, 27 peões se apresentaram. sendo que 25 haviam se apresentado na noite anterior. Do geral 14 peões foram classificados para a grande noite deste sábado, 3, quando haverá a semifinal com 15 montarias e a final com 5.

Francisco Bezerra, de Rio Branco, com 86.25, pontos, ficou em primeiro lugar na disputa. Há peões de Feijó, Tarauacá Rodrigues Alves e Mâncio Lima, Senador Guiomard e Ipixuna no Amazonas. De Cruzeiro do Sul estão classificados para a semifinal os peões Fabiano Monteiro e Leomar Braga.

Como premiação, o 1° lugar ganhará um quadriciclo e R$ 8,5 mil, o 2° lugar terá uma moto Honda e R$ 6 mil, o 3° lugar, R$ 5 mil, o 4° lugar, R$ 3 mil e o 5° lugar, R$ 1,5 mil.

Veja a classificação dos peões:

Francisco Bezerra, de Rio Branco, 86,25

Júlio Silva, Ipixuna no Amazonas 84,25

Adrian Wanderley, Feijó 83,25

Fabio Neto, Senador Guiomard 82.25

Bruno dos Santos, Manoel Urbano 81.75

Francisco Elias, Feijó 81.50

Júnior Moura, Tarauacá 81.50

Jonas Silva, Feijó 80.75

Anderson Aguiar: 80.75

Fabiano Monteiro, Cruzeiro do Sul, 79,25

Klaisson Santos, Ipixuna 79,25

Gustavo Silva, Rodrigues Alves 77,50

Lucas Miguel, Bujari = 77.50

Leomar Braga, Cruzeiro do Sul 75,50

Breno Leite,Mâncio Lima 76,75