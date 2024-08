Em ação rápida PM prende homem com arma de fogo, após roubo

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar após ter feito um roubo usando uma arma de fogo, na manhã de sábado, 03, na travessa Serrana, no bairro Areal.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão, ao realizar patrulhamento na região da Av. Amadeu Barbosa foram abordados por vítimas de roubo, que informaram terem sido roubados poucos instantes atrás.

De posse das características do autor, os militares redobraram a atenção e numa determinada rua o suspeito foi avistado na garupa de uma motocicleta e começou um acompanhamento, que teve seu desfecho na abordagem do suspeito, que estava portando a arma de fogo, calibre. 38 com uma munição.

Pouco tempo depois, as vítimas chegaram ao local e reconheceram o indivíduo como sendo o autor, que além da arma, estava com celulares e dinheiro das vítimas, foi dada voz de prisão ao indivíduo e feita a condução do mesmo para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMAC