Previsão para hoje é de tempo quente, com sol, e pancadas de chuva são pouco prováveis

A previsão do tempo para este sábado (3) é de tempo quente, seco, com sol forte em Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira e municípios vizinhos. No juruá, o calor pode ser abafado com umidade do ar elevada. As informações são do pesquisador Davi Friale em seu site otempoaqui.com.br.

De acordo com Friale, a temperatura em todo estado vai oscilar entre 34°C e 37°C, enquanto a mínima, ao amanhecer, ficará entre 18°C e 21°C no leste e sul do Acre, e entre 20°C e 23°C no centro e oeste do estado. Com isto, a probabilidade de chuva é “muito baixa”, mas podem ocorrer com rajadas moderadas em alguns pontos.