Quase 100 quilos de drogas estimados em R$ 873 mil são apreendidos em Cruzeiro do Sul

As forças de segurança apreenderam nessa segunda-feira, 12, duas mulheres e um homem com quase 100 quilos de drogas avaliados em R$ 873 mil na zona rural de Cruzeiro do Sul. M.M.S.S e A.R.B.N; E.S.S; estavam com outras três pessoas que conseguiram fugir por uma área de mata.

Entre os 93,95 quilos de entorpecentes, havia 15,40 quilos de pasta base de cocaína, no valor estimado de R$ 231.000,00, 63,50 quilos de maconha avaliados em R$ 190.500,00 e 15,05 quilos de cocaína , no valor de R$ 451.500,00, além de R$ 159,00 em moeda nacional.

A ação se deu duraste a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, por meio do Grupo Especial de Operações de Fronteira – Gefron, Polícia Federal, Polícia Militar e Exército Brasileiro, que realizaram uma operação conjunta na zona rural do município de Cruzeiro do Sul, com o intuito de combater crimes transfronteiriços. Durante as ações na região, foi dada ordem de parada a um grupo de seis pessoas que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, abandonaram a carga que traziam consigo e empreenderam fuga para a área de mata. “Após buscas nas imediações, três desses indivíduos conseguiram se evadir em meia a vegetação e outros três foram presos. Ao vistoriar a carga abandonada, constatou-se que se tratava de uma grande quantidade de substância análoga a entorpecente que, após a pesagem, totalizou aproximadamente 93,95 quilos de entorpecentes“, cita a secretaria de Segurança pública do Acre- Sejusp.