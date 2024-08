Cantor Pablo vai abrir o Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul

As inscrições para quem for empreender no Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul estarão abertas até sexta-feira, 16, na sede da prefeitura do município. A expectativa da organização do evento é que mais de 150 expositores se inscrevam e que o evento movimente aproximadamente R$ 2 milhões. O sétimo Festival da Farinha será realizado de 28 e 31 de agosto, pela primeira vez na área externa do estádio Arena do Juruá, e será aberto com show do cantor Pablo.

Ney Williams, secretário da Casa Civil da prefeitura de Cruzeiro do Sul, diz que serão disponibilizadas vagas para microempreendedores de pequeno, médio e grande porte para as áreas de alimentos e bebidas, além de artesanato, brinquedos, plantas e outros itens.

“Este ano, a novidade é o local, na Arena do Juruá, onde faremos uma grande festa com muitos empreendedores de todos os portes. Teremos 50 vagas para bares, 20 vagas para restaurantes de médio porte, que podem ser ampliadas e 30 vagas para restaurantes de pequeno porte, e para os churrasquinhos também com possibilidade de ampliação”. Ele também enfatizou a preparação para a segurança e a logística do evento: “Teremos um grande quantitativo de seguranças particulares, apoio da Polícia Militar e estamos buscando alternativas de transporte para garantir que todos tenham acesso ao espaço. Além disso, a secretaria municipal de trânsito e mobilidade está trabalhando para organizar toda a logística necessária”, citou Ney.

Valdinez Gomes, que trabalhará com vendas de bebidas, já fez a inscrição nessa segunda-feira, 13. “A expectativa que a gente tem é vender mais, especialmente com a organização que a prefeitura fez antecipadamente, selecionando nossos espaços”, relatou.

Solene de Moraes, que participou da Expoacre Juruá, quer vender ainda mais comida no Festival. “Espero que seja ainda melhor do que na Expoacre. A prefeitura preparou o espaço com antecedência, o que ajuda muito. Eu vou para trabalhar e aproveitar esse tempo para faturar uma renda extra para minha família, porque depois que esses eventos passam, as vendas diminuem”, explica.

Novidades e premiações

Entre as novidades deste ano estão o novo espaço, há 9 quilômetros do Centro de Cruzeiro do Sul e a instalação no local dos três tipos de casa de farinha, a tradicional, a industrial e a móvel. Esta última pode ser montada e desmontada em diferentes pontos e vai beneficiar os agricultores do município, o maior produtor de farinha de mandioca do Acre.

Como já é tradição, a farinha de mandioca será produzida no local, bem como os subprodutos, como tapioca, beijúe outros. O concurso que premia os agricultores será realizado e os valores somam R$ 25 mil. Serão premiadas a melhor farinha, a maior mandioca e outras modalidades.

A premiação do rei, rainha e príncipe e princesa do Festival será de mais de R$ 20 mil em dinheiro e itens como Carteira Nacional de Habilitação e iPhone.

Grande parte da estrutura montada para a Expoacre Juruá, que foi encerrada no último dia 4, será reaproveitada para o Festival da Farinha de Cruzeiro.