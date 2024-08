Quilo do açaí tem bonificação de 10% sobre o valor de mercado no Acre

Os produtores de açaí no Acre terão direito ao bônus de desconto no financiamento junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em mais um ciclo do subsídio que faz parte do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF).

O açaí do Acre tem bonificação de 10,05% sobre o valor de mercado (R$1,97 por quilo), sendo adquirido pelo governo por R$2,19/kg do produto em caroço.

O percentual é calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a lista completa com os produtos contemplados foi divulgada no Diário Oficial da União.

O programa beneficia os cultivos cujos preços recebidos pelo produtor ficaram abaixo da garantia. Entre os 16 itens incluídos, houve alterações em alguns dos estados beneficiados em relação ao mês anterior.

Em agosto, o tomate produzido na Bahia e no Piauí estão incluídos na bonificação. Outros produtos contemplados nesta edição são, além desses dois e do açai do Acre, a banana do Ceará, Pernambuco e Espírito Santo; borracha natural cultivada (ES, MG, SP, GO); cana-de-açúcar (BA, ES, RJ, SP); cará/inhame (RO, ES); castanha-de-caju (CE, PI, RN); erva-mate (SC); feijão-caupi (AP, TO, MA, MT); leite (CE, SE); mel de abelha (PB, PI, RN, SE, MG, SP, PR, RS, SC, MS); milho (MA, PI, MT); raiz de mandioca (ES, SP); sorgo (MT); e trigo (PR, RS, SC, GO, MS).

A portaria com os valores do bônus mensal é divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que é responsável por repassá-la aos agentes financeiros. Nesta edição, o benefício entra em vigência a partir do dia 10 de agosto, com validade até 9 de setembro. Confira a lista completa na Portaria SAF-MDA Nº 180, que indica os preços de garantia dos produtos e os percentuais de bônus nos estados contemplados.