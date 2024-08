PS tem UTIs, corredores e bancos de espera lotados

O pronto-socorro de Rio Branco voltou a apresentar superlotação nos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (6). Com isto, dezenas de pacientes voltaram a ocupar, em macas, os corredores do hospital.

Aproximadamente 100 pessoas aguardavam por atendimento na unidade hospitalar na tarde desta terça. As cadeiras de espera do hospital ficaram lotadas e a população teve de esperar por atendimento aglomerada do lado de fora.

Daiana Sampaio, de 38 anos, disse que a espera para o atendimento é demorada.“A gente chega, passa muitas horas esperando, aguardando atendimento. Quem vem pra cá já chega com dor, doente, é claro que a pessoa se altera um pouco, fica nervosa, né? Porque a gente procura atendimento e não encontra esse atendimento, esse acolhimento”, disse, aguardando atendimento há quase 5 horas, com classificação de risco amarela.

No interior da unidade, os relatos de populares são de macas com pacientes nos corredores. A reportagem confirmou a informação com um funcionário, que não quis se identificar.

De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), todos os 27 leitos de UTI do pronto-socorro estão ocupados. Além disso, dos 18 leitos da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), só há um disponível. No hospital Santa Juliana, conveniado à saúde pública, os 20 leitos intensivos também estão ocupados. A situação só melhora ao analisar os dados do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, que tem 3 das 10 vagas ocupadas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sesacre, que não se manifestou até o fechamento desta matéria.