Coca-Cola falsa de cocaína: cão “descobre” trambicagem e traficante é preso no AM

Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) com 18 quilos de pasta-base de cocaína que estavam escondidos em engradados de refrigerante no Porto de Manaus na tarde da última segunda-feira (5). Ele confessou aos agentes ser dono do material.

Segundo a PMAM, os policiais foram até o local após uma denúncia alertando que havia uma embarcação, vinda da cidade de Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus, atracada no Porto, e que no local havia um homem transportando drogas.

O entorpecente estava escondido em fundos falsos de garrafas de refrigerantes que imitavam a Coca-Cola. Ao ser questionado, o responsável pelas bebidas confessou que transportava a droga.

O comandante da Companhia Independente de Policiamento com Cães, major PM Marcelo Arruda, informou como aconteceu a operação. “Através do disk-denúncia, nós deslocamos os nossos condutores para o Porto de Manaus. Lá, foi realizada uma busca na embarcação, e constatamos 18 quilos de pasta-base de cocaína em engradados de refrigerante”, disse.

Tanto o jovem quanto o material foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).