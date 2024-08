Com 500 vagas, inscrições para edição especial do Casamento Coletivo seguem até sexta (9)

As inscrições para edição especial do Casamento Coletivo, do Projeto Cidadão, terminam na próxima sexta-feira (9). São 500 vagas disponíveis para os casais dizerem sim e oficializarem a união. A cerimônia vai ocorrer durante a Expoacre 2024, no dia 6 de setembro, às 17 horas, no Parque de Exposições Wildy Viana.

As inscrições podem ser feitas no Fórum Barão do Rio Branco, no Centro da capital acreana, das 8h às 14h.



“O procedimento é obrigatório para todos os casais, que deverão apresentar documentos, como certidão de nascimento, casamento, averbação do divórcio (para os divorciados), entre outros”, destaca o Tribunal de Justiça do Acre.



A Expoacre começa dia 31 de agosto e segue até 8 de setembro. Este ano, a organização da Expoacre Juruá e da Expoacre 2024 está sob a coordenação da Casa Civil. Foi criada uma comissão para organizar os eventos por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ainda segundo o governo, os shows das feiras agropecuárias vão ser realizados em parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

Confira abaixo os documentos que os casais precisam apresentar no momento da inscrição:

Noivos solteiros:

• Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura)

• Comprovante de endereço

• RG e CPF (original e cópia)

Noivos divorciados:

• Certidão de Casamento original com averbação do divórcio (legível e sem rasura)

• Cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens)

• Comprovante de endereço

• RG e CPF (original e cópia)

Noivos menores de idade (entre 16 a 18 anos incompletos):

• Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura)

• Comprovante de endereço

• Presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.

Fonte: G1 Acre