Prefeitura de Rodrigues Alves realiza atualização no CadÚnico e Bolsa Família

Equipes do Cadastro Único (CadÚnico) e Programa Bolsa Família da prefeitura de Rodrigues Alves, estão percorrendo as comunidades rurais para fazer atualização cadastral das famílias inscritas. As atividades tiveram início na segunda-feira,5, e encerram na sexta-feira, 9.

Os atendimentos são realizados nas escolas municipais e é necessário que os beneficiários levem os documentos pessoais de todos os membros da família, comprovante de residência e escolaridade dos filhos. As comunidades atendidas são São João; Chico Preto e Zé Tuta;Cicero;Santa Maria I e II e Foz do Apuí.