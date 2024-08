Carga do Porto de Chancay chega ao Acre pela primeira vez em “viagem piloto”

O Acre recebeu nesta quarta-feira, 7, no pátio da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em Senador Guiomard, a carga experimental de um container que saiu do Porto de Chancay, em Lima (PE). O percurso foi de 2.700 km desde Chancay até o município acreano.

A viagem piloto faz parte do plano estratégico do governo do Acre de firmar uma cooperação com a empresa Cosco Shipping – que administra o terminal de alta capacidade – para transformar a ZPE em um centro de distribuição e logística para apoiar cargas oriundas da Ásia.

Uma proposta de cooperação entre a ZPE e as zonas econômicas especiais do Peru foi apresentada à direção da Cosco Shipping em julho deste ano, durante a programação do Encontro Trinacional de governos da Rota Quadrante Rondon, em Rio Branco.

A chegada da carreta foi acompanhada pelo titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, pelo presidente da AZPE, Allan Lima e pelo diretor de assuntos aduaneiros, Marcos de Morais.

“O Estado tem trabalhado para colocar o Acre como portal de entrada e saída dos produtos para o Brasil por meio da rota Quadrante Rondon. Esse estudo de prospecção e logística com carga simulada que acompanhamos hoje representa um avanço na proposta de parceria que apresentamos à Cosco Shipping para viabilizar a ZPE como entreposto”, afirmou Mesquita.

Mesquita destacou, ainda, que o governador Gladson Cameli vem fomentando diversas agendas para transformar o estado do Acre em um hub de conexão do Brasil com o Pacífico. “São ações que visam dar maior visibilidade internacional, além da atração de mais investimentos, combinando crescimento econômico e sustentabilidade ambiental”, acrescentou.

O operador de transportes da empresa Kala, John Llontop, falou sobre a rota feita desde o Porto de Chancay, localizado a 60 km de Lima, passando pelas cidades de Arequipa, Juliaca, Mazuko, Puerto Maldonado, Iñapari (no Peru), Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Capixaba, Senador Guiomard (no Brasil). “O objetivo é fazer um levantamento de toda a rota, tanto em quilometragem, como as viabilidades econômicas e os principais desafios até chegar à ZPE no Acre”, confirmou Llontop.

O presidente da ZPE, Allan Lima, relatou que a agenda faz parte do aperfeiçoamento do plano de integração de exportações e importações entre Brasil e Peru, tendo a estrada do Pacífico como principal rota. “É mais uma etapa nas negociações com a Cosco Shipping para garantir segurança e sucesso nas operações, envolvendo cotação de fretes, coordenação de embarques, desembaraços aduaneiros, emissão de documentos, anuência em órgãos reguladores e certificações”, garantiu Lima.

A rota da viagem piloto

A escolha de Arequipa como rota se deu, segundo Llontop, pela baixa altitude (a 2300 metros). A segunda maior cidade em população do Peru estende-se numa área de oasis localizada num vale das montanhas desérticas da cordilheira dos Andes.

De Arequipa, a carreta passou por Juliaca, sudeste do Peru, capital da província de São Romão, na região de Puno, seguindo por Mazuko, depois Puerto Maldonado e Iñapari, na trifronteira. Parte do percurso é pela Seiva Peruana, na região de Ollacchea.