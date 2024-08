Athletico-PR volta a vencer RB Bragantino e avança às quartas da Copa do Brasil

O Athletico-PR está nas quartas de final da Copa do Brasil! O Furacão venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 nesta quarta-feira (8), no Estádio Nabi Adi Chedid, em Bragança Paulista, no jogo de volta das oitavas de final.

Os gols do triunfo foram marcados por Agustín Canobbio, Mastriani e Fernandinho, enquanto Thiago Borbas (2) descontou para os donos da casa.

O Furacão já havia superado o Massa Bruta na ida, em Curitiba, por 2 a 0, eliminou o time paulista e confirmou a classificação às quartas de final da competição. Agora, aguarda o sorteio para conhecer seu adversário.

O Athletico-PR retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Internacional, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. O Bragantino, pela mesma competição, encara o Corinthians, no sábado. A partida acontece a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os gols do jogo

O Athletico-PR abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial, com Canobbio, que recebeu de Cuello e finalizou na saída de Cleiton.

Os outros gols saíram apenas no segundo tempo. Aos 17 da etapa final, Cuello puxou o contra-ataque e soltou em Gabriel, que viu Mastriani na área e tocou. O centroavante uruguaio não desperdiçou e ampliou. O terceiro do Furacão foi de pênalti. Fernandinho converteu a cobrança aos 29 minutos.

A reação do Bragantino aconteceu tarde demais. Thiago Borbas marcou dois gols, aos 42 e aos 45 minutos, para descontar e dar números finais ao jogo, que terminou com vitória do Athletico-PR por 3 a 2.