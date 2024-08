Atlético-MG é letal, goleia o CRB sem sustos e avança às quartas da Copa do Brasil

O primeiro duelo de mata-mata desde a inauguração da Arena MRV, há um ano, foi de vitória tranquila para o Atlético-MG. Com gols de Guilherme Arana e Renzo Saravia, duas vezes, o Alvinegro goleou o CRB por 3 a 0, nesta quarta-feira (7), e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

O Galo volta a campo no próximo sábado (10) e encara o Cruzeiro como visitante, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Mineirão está marcada para 21h30 (de Brasília). Cabe lembrar que, assim como no primeiro turno, apenas a torcida da equipe mandante poderá ir ao estádio.

Apresentação de Deyverson

Antes do duelo da Copa do Brasil, o Atlético-MG convocou a imprensa para apresentar oficialmente o atacante Deyverson. O jogador de 33 anos foi a quinta contratação nesta janela de transferências e assina até o fim de 2025.

Três mudanças

Recuperado de lesão, Everson reassumiu a titularidade do gol alvinegro no lugar de Matheus Mendes. Na zaga, Fuchs foi escolhido para o lugar de Battaglia. Já no ataque, Cadu entrou para a saída de Vargas.

Gol do Galo!

De tanto insistir, veio o gol. Aos 16 minutos, Guilherme Arana apareceu como elemento surpresa na área, recebeu passe e chutou forte para abrir o marcador na Arena MRV.

Galo amplia

Mantendo o domínio total das ações, o Galo chegou ao segundo tento. Aproveitando cruzamento, o lateral-direito Saravia, de cabeça, ampliou a vantagem atleticana aos 25 minutos.

Domínio total

Nos minutos seguintes, o Atlético seguiu soberano. Com Bernard, Paulinho e Scarpa, o time até teve a oportunidade de anotar o terceiro, mas pecou nas finalizações.

Segundo tempo

Os primeiros 15 minutos da segunda etapa seguiram a tônica do primeiro tempo. Everson, mero espectador e o time buscando o terceiro gol a todo momento.

Virou goleada

Aos 17 minutos, veio o terceiro. Inspirado, Saravia pisou novamente na área e estufou a rede. O lateral-artilheiro fez mais um e deixou tudo mais tranquilo.

Titulares poupados

Com a classificação garantida, o técnico Gabriel Milito aproveitou para poupar titulares. Arana, Otávio, Scarpa, Bernard e Paulinho foram substituídos e preservados pelo treinador argentino.

Gol anulado

Zaracho chegou a balançar as redes no fim do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, 3 a 0 e goleada atleticana na Arena MRV.