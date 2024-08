Bahia vence Botafogo e vai às quartas da Copa do Brasil graças a reforço milionário

O Bahia está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (7), o time treinado por Rogério Ceni venceu o Botafogo por 1 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, e avançou de fase.

O nome do jogo foi Lucho Rodríguez, centroavante que marcou o gol que decidiu a partida. Aos 41 minutos do segundo tempo, o reforço de mais de R$ 60 milhões marcou o gol que deu a vitória ao Esquadrão.

Como o jogo de ida, disputado no Nilton Santos, terminou empatado em 1 a 1, o resultado desta quarta foi o suficiente para o Esquadrão igualar suas melhores campanhas na história do torneio.

Por se classificar às quartas de final, o Bahia garantiu uma premiação de R$ 4,515 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, o valor total pela participação na Copa do Brasil é de R$ 10,185 milhões.

Próximos jogos

As duas equipes agora voltam suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia encara o clássico contra o Vitória, no domingo (11), às 16h (de Brasília), na Fonte.

No mesmo dia, o Botafogo visita o Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Como foi o jogo

O Botafogo apostou na velocidade para criar seu primeiro bom momento no jogo. Aos 4 minutos, Luiz Henrique arrancou contra três zagueiros do Bahia e saiu na cara do gol. O chute, de esquerda, bateu na rede, mas pelo lado de fora.

O camisa 7 do Glorioso teve outra grande chance aos 24. Almada deu belo lançamento de trivela para Savarino na direita. O meia chegou cruzando de primeira para Luiz Henrique, que ficaria sozinho com o gol. No entanto, Marcos Felipe deu um leve desvio com a mão e atrapalhou a finalização.

Apesar da intensidade imprimida pelas duas equipes, o jogo transcorreu no primeiro tempo sem chutes de perigo às duas metas. O Bahia tentou construir jogadas, mas esbarrou nos erros de passe. O Botafogo, tentou sair em velocidade a cada bola que roubava, mas não foi efetivo.

Gregore é expulso

O Botafogo ficou com um jogador a menos aos 47 minutos da etapa inicial. Em dividida pelo alto, Gregore acertou o rosto de Santiago Arias de raspão com a mão e, após consulta do árbitro ao VAR, recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo com um homem a menos, o Glorioso voltou para o segundo tempo jogando de igual para igual com o Esquadrão. Aos 7 minutos, Savarino recebeu pela direita e deixou Igor Jesus na cara do gol. Na hora que o atacante ia finalizar, Everton Ribeiro apareceu e deu um toquinho na bola para escanteio.

O Fogão chegou a marcar aos 11 minutos. Savarino avançou pela esquerda, cruzou na área e Mateo Ponte finalizou para o fundo das redes. O lateral alvinegro, contudo, estava impedido.

Lucho resolve

O Bahia respondeu aos 13. Biel recebeu na entrada da área, cortou para a esquerda e finalizou com desvio. A bola ia entrando no ângulo, mas John, de mão trocada, fez um milagre para salvar o Botafogo.

O Tricolor de Aço fez uma bela jogada aos 25, e Thaciano perdeu grande chance. O camisa 16 apareceu sozinho na pequena área, após passe de peito de Everton Ribeiro, e finalizou fraco, em cima de John.

Contratado por mais de R$ 60 milhões, Luciano Rodríguez fez o seu primeiro gol com a camisa do Bahia e resolveu o jogo aos 41 minutos. O camisa 17 recebeu de Everton Ribeiro dentro da área e finalizou na saída de John para matar a partida.