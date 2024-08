Em jogo tenso, Flamengo perde para Palmeiras, mas avança na Copa do Brasil

O Flamengo sofreu, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, mas avançou às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7), graças ao placar agregado.

Como havia vencido o duelo no Maracanã por 2 a 0, o Rubro-Negro teve melhor saldo no confronto e se classificou mesmo com a derrota.

O único gol da partida foi marcado pelo jovem zagueiro Vitor Reis, aos 8 minutos de jogo, aproveitando assistência de Caio Paulista. O gol precisou ser validado pelo árbitro de vídeo (VAR).

A arbitragem de Anderson Daronco e o VAR, aliás, foram muito contestados por ambos os times. o Flamengo reclamou de supostos pênaltis, um em cada tempo, enquanto o Palmeiras teve um gol polêmico anulado e a expulsão do técnico Abel Ferreira por gesto obsceno.

Com a classificação, o Flamengo garantiu uma premiação de R$ 4,515 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, o valor total pela participação na Copa do Brasil é de R$ 10,185 milhões.